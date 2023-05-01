Днепропетровск, Украина, 1 мая 2023, 09:35 — REGNUM Промпредприятие получило повреждение в результате атаки ВС РФ по объектам Днепропетровской области, заявил 1 мая глава украинского региона Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Пуск крылатых ракет «Калибр»
Пуск крылатых ракет «Калибр»
Минобороны.рф

«В Павлограде повреждено промышленное предприятие, — написал Лысак. —  Там произошёл пожар, который спасатели уже локализовали».

По данным российских военкоров, в Павлограде ударом ВС РФ поражён оборонный объект ракетостроения. Однако не исключена версия, что поражена зона хранения вооружения ВСУ.

Ракетный удар российскими военными был нанесён в ночь на 30 апреля. Как минимум было выпущено семь ракет.