Днепропетровск, Украина, 1 мая, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Промпредприятие получило повреждение в результате атаки ВС РФ по объектам Днепропетровской области, заявил 1 мая глава украинского региона Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Минобороны.рф Пуск крылатых ракет «Калибр»

«В Павлограде повреждено промышленное предприятие, — написал Лысак. — Там произошёл пожар, который спасатели уже локализовали».

По данным российских военкоров, в Павлограде ударом ВС РФ поражён оборонный объект ракетостроения. Однако не исключена версия, что поражена зона хранения вооружения ВСУ.

Ракетный удар российскими военными был нанесён в ночь на 30 апреля. Как минимум было выпущено семь ракет.