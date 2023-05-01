Нью-Дели, , 09:17 — REGNUM Старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта обвинил украинские власти в оскорблении чувств верующих и использовании индийской богини Кали в рамках пропаганды.

Статуя богини Кали © Zuma/TASS

«Это нападение на чувства индуистов во всём мире… Украина сейчас издевается над богиней Кали так, как никогда не делало ни одно иностранное правительство», — написал Гупта на своей странице в социальной сети Twitter.

Своё сообщение индийский политик сопроводил скриншотом твита министерства обороны Украины, где были две фотографии — с изображением последствий атаки украинских дронов на нефтебазу в Севастопольской бухте и с карикатурой на богиню Кали.

Два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали нефтебазу в Севастополе в ночь на 29 апреля. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в результате атаки четыре цистерны получили повреждения.