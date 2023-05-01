В Павлограде поражён оборонный объект ВСУ
Павлоград, Украина, 1 мая 2023, 09:13 — REGNUM Оборонный украинский объект в городе Павлограде (Днепропетровская область, Украина) поражён в результате атаки ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По словам главы Днепропетровской области Сергея Лысака, российские военные нанесли удары семью ракетами, часть из которых сбила украинская ПВО. Он не уточнил количество попаданий.
В Павлограде повреждено промышленное предприятие, вспыхнул пожар. Порядка сотни зданий получили повреждение — после детонации ракет ВСУ.
«По одной версии — поражён оборонный объект ракетостроения, по другой — промзона снова использовалась Киевом для хранения вооружения», — сообщает канал.
В ночь на 30 апреля транспортный узел ВСУ в Павлограде атаковали российские военные. Удары поразили железнодорожные составы и склады ВСУ с боеприпасами.