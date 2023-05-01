Павлоград, Украина, 1 мая, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Оборонный украинский объект в городе Павлограде (Днепропетровская область, Украина) поражён в результате атаки ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам главы Днепропетровской области Сергея Лысака, российские военные нанесли удары семью ракетами, часть из которых сбила украинская ПВО. Он не уточнил количество попаданий.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В Павлограде повреждено промышленное предприятие, вспыхнул пожар. Порядка сотни зданий получили повреждение — после детонации ракет ВСУ.

«По одной версии — поражён оборонный объект ракетостроения, по другой — промзона снова использовалась Киевом для хранения вооружения», — сообщает канал.

В ночь на 30 апреля транспортный узел ВСУ в Павлограде атаковали российские военные. Удары поразили железнодорожные составы и склады ВСУ с боеприпасами.