Самара, , 09:06 — REGNUM В результате опрокидывания легкового автомобиля в кювет на трассе в Самарской области погибли три человека. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 1 мая 2023 года примерно в 3 часа 30 минут (совпадает с мск — прим. ред.) на третьем километре автодороги Безенчук — станция Мыльная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Datsun», — говорится в сообщении.

На прикреплённых к сообщению фотографиях запечатлён указанный легковой автомобиль, который получил сильные повреждения в результате опрокидывания в кювет.

Как уточнил представитель правоохранительных органов, слова которого приводит ТАСС, в слетевшем в кювет транспортном средстве находились шесть человек.

«Двое из них скончались на месте, один в больнице, ещё трое пострадали», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 апреля спорткар Ferrari без госномеров врезался в столб в Москве на Рублёвском шоссе. В результате удара автомобиль разлетелся на части.