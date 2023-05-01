Лондон, 1 мая, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада обеспокоены информацией о неготовности украинских военных к контрнаступлению после многомиллиардной финансовой помощи ВСУ. Об этом 30 апреля написали обозреватели британской газеты Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артём Мажулин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По оценке журналистов, состояние киевский армии вызывает обеспокоенность у властей США и европейских стран, вложивших в военную помощь Украине огромные средства.

Кроме того, обозреватели привели данные разведки США, указавшей, что украинская сторона не в состоянии справиться с подготовкой необходимого количества военной техники и живой силы для того, чтобы добиться заявленных целей.

Также боец ВСУ с позывным Тёмный заявил журналистам, что, по его мнению, украинские войска не готовы к выполнению наступательных действий и им необходимо больше времени на тренировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент Чехии Пётр Павел заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов. Он добавил, что Киеву также не хватает и технологий.

Также 30 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска. В результате этого было уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ.