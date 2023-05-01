Херсон, 1 мая, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины, дислоцированные в Херсоне, возводят в городе железобетонные укрепления, превращая его в укрепрайон. Об этом в интервью ТАСС 1 мая сообщил внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Они превращают город в выжженную пустыню. Последнее решение, озвученное киевскими властями Херсона, — это установить, возвести в общественных местах… 10 железобетонных укрытий», — приводит агентство слова собеседника.

По словам Малькевича, подобные действия превращают Херсон в укрепрайон, ВСУ в районах города размещают воинские части с бронетехникой.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что российские артиллеристы поразили в районе Херсона командно-наблюдательный пункт и блиндаж управления беспилотниками Вооружённых сил Украины, склад боеприпасов и техники. В результате удара ВСУ потеряли около 30 человек личного состава, более десяти боевых бронированных машин и пикапов.