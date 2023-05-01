Киев, 1 мая, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека украинской Верховной рады Дмитрий Лубинец 1 мая призвал жителей новых российских регионов получать паспорта РФ.

Zuma\TASS Уполномоченный по правам человека украинской Верховной рады Дмитрий Лубинец

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, всё же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — приводит его слова УНИАН.

Лубинец рассказал, что в данный момент украинские власти готовят законопроект, в котором предусмотрена возможность для жителей Украины в будущем отказаться от паспорта России.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что четыре новых российских региона являются историческими землями страны. Он подчеркнул, что приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырёх регионов, вошедших в состав России.