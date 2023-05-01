Власти Павлограда сообщили о повреждении промышленного предприятия в городе

Павлоград, Украина, , 08:10 — REGNUM В городе Павлограде Днепропетровской области получило повреждения промышленное предприятие. Об этом 1 мая сообщил глава администрации региона Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Павлограде повреждено промышленное предприятие», — написал он в своём сообщении.

Лысак уточнил, что на указанном предприятии вспыхнул пожар, который в данный момент уже ликвидирован сотрудниками спасательных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 мая стало известно, что в Павлограде Днепропетровской области, где вечером 30 апреля были поражены объекты военной инфраструктуры, произошли повторные взрывы.

На Украине ранним утром 1 мая прогремела серия взрывов. В Киеве жители города прятались от взрывов на территории метро. Предположительно, ВСУ пытались сбить ракеты.