В ЛНР из-за аварии без электричества остались более 6,2 тыс. человек

Стаханов, ЛНР, , 08:02 — REGNUM В городе Стаханове Луганской Народной Республики устраняют аварию на линии электропередачи, сообщило 1 мая агентство «Луганскинформцентр» со ссылкой на региональное МЧС.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

По официальной информации, «в результате автоматического отключения высоковольтной линии 6 кВ без электроснабжения — 6217 абонентов».

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара в результате повреждения кабельной линии 6–10 кВ, отключены ПС «ЭН-1» и 30 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 12 улиц.