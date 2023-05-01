Москва, 1 мая, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Звонок с незнакомого номера — повод насторожиться, но есть особые приметы, которые говорят о том, что с вами пытается связаться мошенник. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Mimzy Звонок

Когда трубку брать точно не следует: если звонят со слишком короткого номера (из трёх или четырёх цифр), со скрытого номера или номера с иностранным префиксом.

Как пояснил Тимофеев, также не стоит перезванивать на незнакомые номера, если вдруг звонок оказался слишком коротким или был пропущенным. Кроме того, «сбрасывающие» звонок — почти всегда мошенники.

Эксперт советует обращать внимание на комбинации цифр в начале номера. Так, с кода +7800 начинаются бесплатные номера, которые любят использовать различные спамеры и рекламщики.

Как сообщало ИА REGNUM, российская телеведущая Лера Кудрявцева одним вопросом отшила украинского телефонного мошенника.

Она спросила о принадлежности Крыма, аферист выдал себя ответом.