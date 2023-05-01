Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» проиграли «Сиэтлу» и выбыли из борьбы за Кубок Стенли

Денвер, США, , 07:53 — REGNUM Игроки «Колорадо Эвеланш» на своём льду уступили команде «Сиэтл Кракен» в седьмом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 1:2.

Хоккей Concertcity.ru

Среди гостей дубль на 24-й и 28-й минутах игры оформил Оливер Бьоркстранд. У «Колорадо Эвеланш» на 40-й минуте отметился Микко Рантанен.

Счёт в серии составил 4:3 в пользу ХК «Сиэтл Кракен». Команда вышла во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли, где встретится с «Даллас Старз».

Как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, впервые с 2014 года не смог выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Хоккеист в четвёртый раз в карьере не сыграет в Кубке Стэнли.