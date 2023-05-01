Bloomberg: Голливуд могут охватить крупнейшие за последние 15 лет забастовки сценаристов

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Голливудские киностудии лихорадит — сценаристы грозят забастовками — срок контракта между сторонами истекает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В кино Елена Хованская, ИА REGNUM

«Голливуд стоит на пороге первой крупной забастовки за последние 15 лет. Срок действия контракта между Гильдией сценаристов США и голливудскими студиями истекает 1 мая», — написало издание.

Киностудии и сценаристы пытались договориться. В частности, среди причин забастовок называют уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы.

«Стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около 10 серий. Над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, готов сценарий для киноленты «Кинокритик» (The Movie Critic), которую намерен снять американский режиссер Квентин Тарантино. Фильм, скорее всего, станет последним у сценариста, так как ранее он заявлял о намерении создать не более десяти полнометражных картин.