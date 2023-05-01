Пользователи Twitter высмеяли Зеленского за ношение пистолета и назвали его трусливым поросёнком

Киев, , 07:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из телеканалов заявил, что носит при себе пистолет. Пользователей Twitter рассмешила его готовность применить оружие в случае столкновения с российской армией.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зеленский — трусливый поросёнок», — отреагировал I am Groot.

Другой пользователь потребовал от Зеленского доказательств его слов.

Автор под ником Bionic Sasquatch назвал Зеленского «кокаиновым медведем».

«Я видел, как он танцует. Я на это не куплюсь», — пишет R Scott.

По словам Lou Molesworth, теперь понятно, почему у Зеленского есть двойник, который везде с ним ходит.

Пользователь ronald egan считает, что заявление украинского лидера — просто слова.

Prometheus: «Зеленский — трусливый мошенник, и теперь об этом знает весь мир».

В заключение Joshua Kerr напомнил, что президент Украины — комик, он просто играет роль, вот и всё.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью Зеленский также выразил опасение за свой рассудок, который он может потерять из-за отсутствия отпуска. Для того, чтобы не утратить адекватность, ему нужно что-то посмотреть или почитать.