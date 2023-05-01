В ДНР заявили о новых обстрелах украинскими войсками

Донецк, , 07:11 — REGNUM В понедельник, 1 мая, ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, в 03:30 зафиксирован обстрел со стороны украинцев по направлению населённый пункт Катериновка — населённый пункт Никольское: выпущено три снаряда калибра 122 миллиметра.

В 04:50 выпущено пять снарядов калибра 152 мм по направлению населённый пункт Нелеповка — населённый пункт Михайловка.

В 06:00 четыре снаряда калибра 155 мм выпущено по направлению населённый пункт Калиново — населённый пункт Новобахмутовка.

В 06:30 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населённый пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 06:40 пять снарядов ВСУ калибра 152 мм выпущено по направлению населённый пункт Нелеповка — населённый пункт Михайловка.

В 06:45 четыре снаряда калибра 155 мм выпущено по направлению населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 1 мая на территории Украины прогремела серия взрывов. Прилёты были в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях. Новые взрывы прогремели в Павлограде, где накануне вечером были уничтожены военные объекты.