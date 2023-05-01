«Известия»: посольство России в Хельсинки заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией

Москва, , 07:09 — REGNUM Некогда тесное сотрудничество России и Финляндии почти полностью свелось к нулю. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Хельсинки.

Финляндия в НАТО Сергей Корсун © ИА REGNUM

По словам дипломатов, вступление Финляндии в НАТО спровоцировало изменения в двустороннем сотрудничестве двух стран. При этом к «натовскому» вхождению сотрудничество уже практически было разрушено.

Отмечается, что торгово-экономические контакты были сведены к минимуму ещё в 2022 году, в том числе из-за присоединения к нелегитимным санкциям Евросоюза.

Убытки финских компаний от ухода из России превышают 4 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, после вхождения Финляндии в НАТО у некоторых политиков возник вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов.

В МИД России назвали показательным тот факт, что сами жители Аландских островов не поддерживают инициативу по закрытию дипломатического представительства.

Посольство России в Хельсинки направило в финский МИД ноту, в которой потребовало разъяснить действия судебных приставов, арестовавших российскую государственную собственность.