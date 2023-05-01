Павлоград, Украина, 1 мая, 2023, 06:53 — ИА Регнум. В Павлограде Днепропетровской области, где вечером 30 апреля были поражены объекты военной инфраструктуры, произошли повторные взрывы, сообщили «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В воскресенье вечером в городе была зафиксирована серия мощных взрывов. Об этом сообщали местные СМИ со ссылкой на городского главу Анатолия Вершину.

Около 21:30 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что из-за взрывной волной в Павлограде выбило стёкла в зданиях, в некоторых районах города произошли возгорания.

Взрывы, по информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», повторились в Павлограде и ночью 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Украины ранним утром 1 мая прогремела серия взрывов.

В Киеве горожане прятались от взрывов в метро. Предположительно, украинцы пытались сбить ракеты.