В Павлограде в Днепропетровской области повторно звучат взрывы
«РВ»: в Павлограде в Днепропетровской области произошли повторные взрывы
Павлоград, Украина, 1 мая, 2023, 06:53 — ИА Регнум. В Павлограде Днепропетровской области, где вечером 30 апреля были поражены объекты военной инфраструктуры, произошли повторные взрывы, сообщили «Военкоры Русской Весны».
В воскресенье вечером в городе была зафиксирована серия мощных взрывов. Об этом сообщали местные СМИ со ссылкой на городского главу Анатолия Вершину.
Около 21:30 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что из-за взрывной волной в Павлограде выбило стёкла в зданиях, в некоторых районах города произошли возгорания.
Взрывы, по информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», повторились в Павлограде и ночью 1 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Украины ранним утром 1 мая прогремела серия взрывов.
В Киеве горожане прятались от взрывов в метро. Предположительно, украинцы пытались сбить ракеты.