1 Мая
 
6:56

В США начался процесс над слившим в Сеть секретные документы Пентагона

В суде Массачусетса США идёт процесс над 21-летним Джеком Тейшейрой — служащим ВВС Нацгвардии. Ему вменяют несанкционированное хранение и распространение секретной информации минобороны страны.

Следствие предполагает, что военный начал выкладывать в Сеть секретные данные ещё с февраля 2022 года. В общей сложности были обнародованы сотни документов о национальной обороне США.

6:54

Ликвидирован известный украинский зенитчик Линийчук с позывным Кельт

В зоне боевых действий погиб зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Линийчук (позывной Кельт), сообщили украинские СМИ. Известно, что сержант первым в составе ВСУ успешно применил британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak.

6:53

В США дали определение происходящему в Донбассе тремя словами

Американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис публично осудил бесчинства Украины на территории Донбасса с 2014 года. «То, что происходит в Донбассе с 2014 года — это непрерывный геноцид и терроризм», — сказал Моррис.

Как пояснил журналист, конфликт начался именно тогда, когда киевские войска в 2014 году нанесли удар по мирным жителям Донбасса.

6:53

В Павлограде в Днепропетровской области повторно звучат взрывы

В Павлограде Днепропетровской области, где вечером 30 апреля были поражены объекты военный инфраструктуры, произошли повторные взрывы, сообщили «Военкоры Русской Весны».

6:52

Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины

Сигнал воздушной тревоги прозвучал почти на всей территории Украины. Об этом 28 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации страны.

Согласно опубликованным данным, с 18:31 мск режим воздушной тревоги действует в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на территориях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем киевского режима.

6:51

Военный эксперт рассказал о смене тактики ВСУ в Артёмовске после авиаудара

Командование киевской армией приняло решение поменять в Артёмовске тактику после применения российскими воздушно-космическими силами планирующих бомб типа ФАБ-500. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

6:49

Guardian: на Западе встревожены откровениями ВСУ

Западные страны встревожены неготовностью украинской армии к контратаке после значительной финансовой поддержки, написали обозреватели британской газеты The Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артём Мажулин.

6:47

Минобороны обнародовало кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» ВДВ на Артемовском направлении.

В ходе проведения воздушной разведки расчеты БпЛА вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удар по выявленным позициям противника.

Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание.

6:46

Главное о специальной военной операции на Украине за 30 апреля 2023 года.

  • На должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков.

  • В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики уничтожено свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280-ти – эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.

  • В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ.

  • В районе населенного пункта Свесса Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.

Минобороны РФ.