Наступил 432-й день специальной военной операции (СВО). Он ознаменован мощными взрывами в Павлограде и Днепропетровской области. По всей стране продолжает действовать воздушная тревога. Местные жители сообщают, что от ударов в городе вылетели стекла в зданиях. Тем временем ВС РФ нанесли массированный удар по транспортному узлу украинских войск в Павлодаре. Пункт использовался для снабжения и переброски резервов ВСУ — поражены железнодорожные составы и склады с боеприпасами.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На артёмовском направлении позиции противника уничтожили расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» ВДВ. Этому предшествовала разведка расчётов беспилотников, которые и обнаружили замаскированные позиции киевских боевиков.

То, что происходит в Донбассе с 2014 года, — это непрерывный геноцид и терроризм, заявил публично американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. По его словам, только «необразованный человек» не может понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают бить по Донецку и Запорожью, где нет военных объектов и гибнет мирное население.

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