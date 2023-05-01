Москва, 1 мая, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» ВДВ на артемовском направлении.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм орудие 2А36 «Гиацинт-Б»

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В ходе воздушной разведки расчёты БПЛА установили замаскированные позиции киевских боевиков и сообщили на командный пункт артиллерии. Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б», в свою очередь, нанесли удар по позициям противника.

«Пушка поражает цель за 28 км, она как снайперская винтовка у артиллеристов. Очень достойное орудие, поражаем цели хорошо и точно», — отметил достоинство гаубиц «Гиацинт-Б» командир батареи.

Как сообщало ИА REGNUM, российская артиллерия нанесла удары по позициям украинских боевиков на александро-калиновском, марьинском и авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике.

Потери противника — порядка 80 человек.