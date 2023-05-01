Красный Лиман, ДНР, 1 мая, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Российская армия отработала по позициям украинских войск на краснолиманском направлении. Поражено около 140 целей противника, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На торском участке фронта и в районе Серебрянского лесничества разведчики вскрыли позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате работы артиллерии противник понёс потери в личном составе и технике, сказал Савчук.

По его словам, экипажи самолётов Су-34 и Су-25 нанесли удары по опорным пунктам, районам сосредоточения огневых средств и живой силе украинских националистов.

Также уничтожен украинский разведывательный беспилотник А1-СМ «Фурия».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стратегическая авиация ВКС России запустила ракеты по целям на Украине. Разведка НАТО ждёт массированного удара на Украине от российской армии.