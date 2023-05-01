Американский журналист Моррис назвал действия Украины в Донбассе непрерывным геноцидом и терроризмом

Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис публично осудил бесчинства Украины на территории Донбасса с 2014 года.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«То, что происходит в Донбассе с 2014 года — это непрерывный геноцид и терроризм», — сказал Моррис.

Как пояснил журналист, конфликт начался именно тогда, когда киевские войска в 2014 году нанесли удар по мирным жителям Донбасса.

«Только необразованный человек не может этого понять», — заключил ведущий, добавив, что ВСУ не прекращают бить по Донецку и Запорожью, где нет военных объектов и гибнет мирное население.

Как сообщало ИА REGNUM, в обмане обвинил президента Украины Владимира Зеленского бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. Он напомнил, как в гонке за президентское кресло Зеленский утверждал, что наладит отношения с Россией, стабилизирует ситуацию в Донбассе, будет бороться с коррупцией и увеличит благосостояние украинцев.

После победы на выборах в 2019 году его обещания сошли на нет. Нацистские формирования не восприняли просьбу президента покинуть территории Донбасса. По остальным его лозунгам тоже нет положительной динамики, добавил эксперт.