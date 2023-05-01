Минобороны: российские войска ударили по четырём артиллерийским позициям ВСУ в ДНР

Донецк, , 05:51 — REGNUM Российская артиллерия нанесла удары по позициям украинских боевиков на александро-калиновском, марьинском и авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Работа артиллерии ВС России в ходе СВО Министерство обороны России

На александро-калиновском направлении удары пришлись по трём позициям артиллерийских орудий, а также миномётному расчёту противника в районах населённых пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. ВСУ потеряли в живой силе до 60 человек, уточнил он.

По словам Астафьева, на марьинском направлении артиллерия Южного военного округа поразила два взводных опорных пункта ВСУ в районах Красногоровки и Галициновки. Потери противника составили до 20 человек личного состава и три единицы автомобильной техники.

На авдеевском направлении авиация нанесла два удара по пунктам временной дислокации резервов 110-й механизированной бригады ВСУ. Российская группировка уничтожила танк и три БМП возле населённых пунктов Первомайское, Авдеевка и Северное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами для ВСУ под городом Краматорском в ДНР. Противник лишился до 200 тонн различных снарядов.