Нью-Дели, 1 мая, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Карикатурное изображение индийской богини Кали опубликовали в минобороны Украины рядом с фотографией Севастопольской бухты после атаки беспилотниками ВСУ. В Индии такую выходку назвали нападением на индуистские взгляды.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта написал в Twitter о недавней поездке замминистра иностранных дел Украины в Дели, которая просила поддержку.

«За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — заявил Гупта.

Он приложил к своей публикации скриншот твита минобороны Украины с двумя фотографиями, на одной из которых индийская богиня смерти была в образе Мерлин Монро. В украинском ведомстве публикацию подписали как «произведение искусства». Спустя какое-то время изображения удалили.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова передала премьер-министру Индии Нарендру Моди послание украинского президента Владимира Зеленского. Затем она встретилась с государственным министром иностранных дел Индии, курирующей вопросы культуры, Минакши Лехи. Джапарова запросила дополнительные гуманитарные поставки, включая медикаменты и медицинское оборудование.