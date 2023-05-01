Лера Кудрявцева уделала украинского мошенника всего одним вопросом
Москва, 1 мая 2023, 05:27 — REGNUM Российская телеведущая Лера Кудрявцева одним вопросом отшила украинского телефонного мошенника. Видео с разговором она опубликовала в своём Telegram-канале.
Аферист позвонил Кудрявцевой, представился сотрудником службы безопасности и по традиции начал убеждать, что её личные данные попали в публичный доступ. Артистка прервала его монолог одним вопросом: «Скажите, а Крым чей?»
Мошенник ответил: «Покамест ваш».
Лера Кудрявцева уточнила: «Что значит покамест ваш?» Последовал ответ: «Ну ваш, Российской Федерации».
Телеведущая рассмеялась и пожелала всем мира.
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Шереметьево задержали жителя Москвы, который развёл пенсионерку на 6,7 млн рублей и квартиру в Санкт-Петербурге.
Мошенника вычислили и задержали в аэропорту Шереметьево. Им оказался 31-летний москвич, который в настоящее время числится безработным. Уточняется, что на протяжении нескольких месяцев задержанный по поручению украинских кураторов разводил по аналогичной схеме жителей разных городов, а средства переводил на Украину.