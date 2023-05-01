Москва, 1 мая, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Российская телеведущая Лера Кудрявцева одним вопросом отшила украинского телефонного мошенника. Видео с разговором она опубликовала в своём Telegram-канале.

Пресс-служба фестиваля Лера Кудрявцева

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Аферист позвонил Кудрявцевой, представился сотрудником службы безопасности и по традиции начал убеждать, что её личные данные попали в публичный доступ. Артистка прервала его монолог одним вопросом: «Скажите, а Крым чей?»

Мошенник ответил: «Покамест ваш».

Лера Кудрявцева уточнила: «Что значит покамест ваш?» Последовал ответ: «Ну ваш, Российской Федерации».

Телеведущая рассмеялась и пожелала всем мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Шереметьево задержали жителя Москвы, который развёл пенсионерку на 6,7 млн рублей и квартиру в Санкт-Петербурге.

Мошенника вычислили и задержали в аэропорту Шереметьево. Им оказался 31-летний москвич, который в настоящее время числится безработным. Уточняется, что на протяжении нескольких месяцев задержанный по поручению украинских кураторов разводил по аналогичной схеме жителей разных городов, а средства переводил на Украину.