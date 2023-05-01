В Парагвае подвели предварительные итоги выборов президента
Асунсьон, 1 мая 2023, 05:03 — REGNUM По результатам подсчёта более 99,47% голосов на выборах президента Парагвая победил кандидат от правящей партии «Колорадо» Сантьяго Пенья.
Пенья набрал 42,73%, опередив кандидата от либерально-радикальной аутентичной партии Эфраина Алегре. Он уже признал своё поражение.
Лозунгами предвыборной кампании Пенья были снижение стоимости потребительской корзины, цен на газ и топливо, создание порядка полумиллиона новых рабочих мест, бесплатных детских садов, программы для обеспечения граждан жильём.
Избранный президент вступит в должность 15 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, кроме президента, жители Парагвая выбирали вице-президента, членов парламента и губернаторов.
В начале апреля президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у новых послов, в том числе из Парагвая. По словам российского лидера, для проживающих в Парагвае людей с русскими корнями созданы благоприятные условия для сохранения этнокультурной самобытности, национальных традиций и возможности свободно говорить на родном языке.