Лондон, 1 мая, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Экс-главе правительства Великобритании Лиз Трасс, бывшей на посту 44 дня, выставили счёт на 12 тыс. фунтов (15 тыс. долларов) за тапочки, банные халаты, продукты питания и напитки, которые пропали из загородной резиденции Чивнинг, когда она возглавляла МИД. Об этом сообщили СМИ.

Tom Witham Лиз Трасс

Отмечается, что в 2022 году в ходе предвыборной гонки за пост премьер-министра Трасс часто организовывала мероприятия в резиденции. При этом обычно расходы за проведение официальных мероприятий в этом особняке берёт на себя правительство, но не оплачивает частные или партийные встречи, организуемые в нём.

Трасс выразила удивление, что счёт ей выставили по истечении полугода, и заявила, что будет его оспаривать.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс намерены вернуться в большую политику. Именно поэтому со стороны бывших глав правительства постоянно слышны критические замечания в адрес действующего правительства. При этом Трасс избрала основной мишенью для критики экономическую сферу, а Джонсон чаще критикует внешнюю политику, в частности, вопросы, касающиеся ситуации на Украине.