Выселковский район, Краснодарский край, 1 мая, 2023, 04:39 — ИА Регнум. В Выселковском районе Краснодарского края без вести пропали 19-летняя девушка и 37-летний мужчина, которые проезжали участок федеральной автодороги М-4 «Дон». По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Sledcom.ru Следователь

Предположительно, 28 апреля мужчина с девушкой пропали без вести, следуя из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai, проезжая участок федеральной автодороги М-4 «Дон» недалеко от станицы Березанской.

Пропавшие объявлены в розыск. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины и девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Ленинградской области пропавшего в июне 2022 года пенсионера нашли обезглавленным. На шее мужчины обнаружены следы от зубов животных.