В Киеве и на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 1 мая 2023, 04:26 — REGNUM В Киеве, а также на всей территории Украины ночью 1 мая объявлена воздушная тревога. Сообщает ИА REGNUM на основе данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
Сирены включились сначала в южных и восточных регионах. Чуть позже тревогу объявили в центральной и западной частях Украины.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили о том, что стратегическая авиация ВКС России запустила ракеты по целям на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, в Павлограде Днепропетровской области ВС РФ нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые киевские боевики использовали для подготовки контрнаступления.