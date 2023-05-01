Киев, 1 мая, 2023, 04:26 — ИА Регнум. В Киеве, а также на всей территории Украины ночью 1 мая объявлена воздушная тревога, сообщает ИА REGNUM на основе данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Министерство культуры и информационной политики Украины Киев. Украина

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Сирены включились сначала в южных и восточных регионах. Чуть позже тревогу объявили в центральной и западной частях Украины.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили о том, что стратегическая авиация ВКС России запустила ракеты по целям на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Павлограде Днепропетровской области ВС РФ нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые киевские боевики использовали для подготовки контрнаступления.