Эксперт: США перестанут поддерживать Украину, как только убедятся в невозможности победить Россию

Вашингтон, , 04:21 — REGNUM В США откажутся от поставок вооружения Киеву, как только убедятся в невозможности ослабить Россию. Также на решение Белого дома может повлиять недовольство американцев существенными расходами на военную помощь Украины. Об этом в беседе с ТАСС сказал координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эксперт предположил, что дело не в Украине.

«Дело в том, чтобы ослабить Россию в качестве конкурента в экономической сфере и в том, чтобы удостовериться в том, что когда они обратят свой взор на Китай, Россия не сыграет в этой ситуации никакой роли. Дело в том, что они также хотят спровоцировать войну с Китаем», — отметил он.

Остановить США может только, по мнению Вайлейто, понимание невозможности победы. Общественность также в какой-то момент начнёт спрашивать в какую сумму обойдётся финансирование ВСУ.

По оценке активиста, США на помощь Украине потратили более 100 млрд долларов, это превышает расходы на полицию и тюрьмы. Если конфликт продлится ещё год, американская общественность утратит интерес к нему. Во всём мире люди требуют переговоров, в какой-то момент США будут вынуждены признать, что у России есть обоснованные озабоченности по безопасности, которые ранее игнорировались в Белом доме, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, западные союзники огорчены неготовностью ВСУ к контратаке после предоставления многомиллиардной помощи. Данные американской разведки указывают на то, что Украина не сможет подготовить необходимого количества техники и личного состава для реализации намеченных планов.