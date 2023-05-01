Военный эксперт Леонков: ВСУ в Артёмовске сменили тактику после авиаударов ВКС России

Артемовск, , 04:13 — REGNUM Командование киевской армией приняло решение поменять в Артёмовске тактику после применения российскими воздушно-космическими силами планирующих бомб типа ФАБ-500. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Генштабу укроармии пришлось изменить тактику»,— пояснил Леонков.

По словам эксперта, если раньше ВСУ использовали подвалы для штабов и складов, а верхние этажи для снайперских позиций, то после удара авиабомб, все боевики оказались под завалами, украинские военные сделали упор на беспилотники — на маленькие квадрокоптеры.

«На крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте», — добавил Алексей Леонков.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегическая авиация ВКС России запустила ракеты по целям на Украине. Разведка НАТО ждёт массированного удара от российской армии.