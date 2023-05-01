Военный эксперт рассказал о смене тактики ВСУ в Артёмовске после авиаудара
Военный эксперт Леонков: ВСУ в Артёмовске сменили тактику после применения ВКС России авиабомб
ДНР, 1 мая, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Командование киевской армией приняло решение поменять в Артёмовске тактику после применения российскими воздушно-космическими силами планирующих бомб типа ФАБ-500. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Генштабу укроармии пришлось изменить тактику»,— пояснил Леонков.
По словам эксперта, если раньше ВСУ использовали подвалы для штабов и складов, а верхние этажи для снайперских позиций, то после удара авиабомб, все боевики оказались под завалами, украинские военные сделали упор на беспилотники — на маленькие квадрокоптеры.
«На крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте», — добавил Алексей Леонков.
Как сообщало ИА REGNUM, стратегическая авиация ВКС России запустила ракеты по целям на Украине. Разведка НАТО ждёт массированного удара от российской армии.