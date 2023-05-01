ЦБ РФ: комиссии банков для УК за оплату по Системе быстрых платежей снизились вдвое

Москва, , 03:59 — REGNUM С 1 мая в российских банках для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, принимающих оплату через Систему быстрых платежей (СБП), снизились комиссии. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что компаниям станет ещё выгоднее принимать оплату через СБП.

Таким образом, снижен максимальный размер комиссий банков с 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей.

Для населения платежи за любые товары и услуги, в том числе за ЖКУ, по-прежнему будут бесплатными.

СПБ введена в России с 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России анонсировал ещё в феврале, что возможно пересмотрит лимит для бесплатных переводов через СБП. Об этом заявляла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.