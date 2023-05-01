Лондон, 1 мая, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Западные страны встревожены неготовностью украинской армии к контратаке после значительной финансовой поддержки, написали обозреватели британской газеты The Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артём Мажулин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Один из украинских солдат с позывным Тёмный рассказал журналистам, что ВСУ не готовы к контрнаступлению, нужно больше тренироваться.

В Вашингтоне и европейских государствах обеспокоены состоянием украинской армии после стольких вливаний в неё, отметили авторы публикации.

Издание ссылается на информацию американской разведки, согласно которой Украина может не подготовить необходимое количество техники и личного состава для реализации намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на встрече с главнокомандующим объединённых вооружённых сил НАТО Кристофером Каволи обсуждали ситуацию на линии фронта и необходимость новых поставок оружия. Об анонсированном контрнаступлении украинской армии Залужный сказал, что целью ВСУ будет «подготовиться так, чтобы в максимальной степени выполнить поставленные задачи».