Вашингтон, 1 мая, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о подготовке антироссийских санкции договорились ещё задолго до начала спецоперации. Об этом информатор рассказал американской Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По данным издания, в ноябре 2021 года Байден во время встречи с фон дер Ляйен в Вашингтоне «забил тревогу по поводу скопления российских солдат у границы с Украиной». Якобы ему сообщили об этом американские спецслужбы.

Авторы отметили, что «президент был очень обеспокоен».

Именно с того времени и началась работа над пакетом санкций против России.

Позже глава Еврокомиссии призналась, что США и Евросоюз начали разрабатывать санкционные меры в декабре 2021 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом заявил, что альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада находятся в агонии, так как посредством антироссийских санкций они сами загнали себя в тяжёлую ситуацию.

«Нам не надо ниоткуда выкарабкиваться. Нам надо заниматься внутренней политикой, развивать свою страну. Заниматься экономикой, чтобы она стала мощной», — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 30 апреля.