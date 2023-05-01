«РВ»: авиация ВКС России выпустила ракеты по целям на Украине

Москва, , 03:30 — REGNUM Стратегическая авиация ВКС России запустила ракеты по целям на Украине, сообщили 1 мая в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Военкоры, утверждают, что разведка НАТО ждёт массированного удара на Украине от российской армии.

По предварительным данным украинских источников, связанных с разведкой ВСУ, ракеты выпущены из акватории Каспийского моря. Населению Украины рекомендуют не игнорировать сигналы тревоги.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля ВС России нанесли массированный удар по транспортному узлу украинских войск в городе Павлодаре Днепропетровской области. В результате атаки были поражены железнодорожные составы и склады с боеприпасами. Узел использовался для снабжения и переброски резервов ВСУ.

До этого массовый вылет был 24 февраля 2022 года и 10 октября того же года после атаки ВСУ на Крымский мост.