Захарова заявила, что разрыв дипотношений с Польшей навредит гражданам России

Москва, , 03:14 — REGNUM Москва вправе расторгнуть дипотношения с Польшей, но это может навредить соотечественникам, заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, хочется действовать эмоционально. В Польше десятилетиями занимаются провокациями. Понять тех, кто удивляется, что там делают русские, тоже можно.

«Очень многие уже взяли чемоданы и поехали — из-за того, что их выслали», — напомнила Захарова.

При разрыве дипотношений могут пострадать проживающие и работающие в Польше россияне, так же как и другая категория граждан, отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила о людях, вышедших с Украины через Польшу, которым «не давали возможность, пройдя через Калининград или Белоруссию, попасть на территорию, близкую к их регионам, но на территории России».

Всем эти людям нужна помощь в оформлении документов, выдачи подтверждающих их статус свидетельств, сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше 29 апреля полицейские и представители власти пришли к зданию школы при посольстве России в Варшаве и выломали дверь, когда сотрудники дипмиссии не впустили их внутрь здания. В МИД России пообещали жёстко отреагировать на произошедшее.