«Ъ»: Джек Тейшейр слил сотни секретных документов Пентагона, а хотел убить «тонну людей»

Вашингтон, , 03:09 — REGNUM В суде Массачусетса США идёт процесс над 21-летним Джеком Тейшейра — служащим ВВС Нацгвардии. Ему вменяют несанкционированное хранение и распространении секретной информации минобороны страны.

Джек Тейшейра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следствие предполагает, что военный начал выкладывать в Сеть секретные данные ещё с февраля 2022 года. В общей сложности были обнародованы сотни документов о национальной обороне США.

Силовики выяснили, что у Тейшейра не было стремления раскрыть секретную информацию ради общественного блага, разрешения украинского конфликта и других добродетельных желаний.

«В ноябре 2022 года военнослужащий писал, что, будь его воля, он бы «убил тонну людей», потому что это позволило бы «отсеять слабоумных», — отметил «Коммерсант».

Как сообщало ИА REGNUM, в США опасаются со стороны враждебно настроенных стран возможного предоставления убежища военному ВВС нацгвардии Джеку Тейшейре в обмен на секретные сведения, если он выйдет из-под ареста.

Обвиняемый выкладывал информацию о погибших со стороны Украины и России, а также сведения о деятельности российских разведслужб и о помощи западных стран Киеву. Автор публикации ссылался на данные ЦРУ и служб разведки США.