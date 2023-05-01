Ликвидирован известный украинский зенитчик Линийчук с позывным Кельт

Киев, , 02:51 — REGNUM В зоне боевых действий погиб зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Линийчук (позывной Кельт), сообщили украинские СМИ.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Известно, что сержант первым в составе ВСУ успешно применил британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak.

Военный был ликвидирован во время обстрела.

Как передавало ИА REGNUM, по состоянию на апрель 2023 года без вести пропавшими числятся около семи тысяч военнослужащих ВСУ. По словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, из них около 60-65% живы и находятся в плену.