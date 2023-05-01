Китайский гроссмейстер Лижэнь победил российского шахматиста Непомнящего за титул чемпиона мира

Астана, , 02:32 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил в борьбе за мировую шахматную корону китайцу Дину Лижэню. Трансляция матча была доступна на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Шахматы FelixMittermeier

Игра проходила в Астане 30 апреля. 17-м обладателем мировой короны стал 30-летний Лижэнь.

Для 32-летнего Яна Непомнящего это была вторая попытка завоевать титул чемпиона мира. Он играл белыми и проиграл в четвертой партии тай-брейка. Три первые партии завершились вничью.

Итоговый счет — 2,5-1,5.

Лижэнь получит 55% призового фонда матча, который составляет 2 млн евро. Российском шахматисту полагается 45%.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал матч за титул чемпиона мира по шахматам между Лижэнем и Непомнящим.

«Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — сказал Песков.