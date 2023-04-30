Китаец Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам, обыграв Непомнящего
Китайский гроссмейстер Лижэнь победил российского шахматиста Непомнящего за титул чемпиона мира
Астана, 1 мая, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил в борьбе за мировую шахматную корону китайцу Дину Лижэню. Трансляция матча была доступна на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Игра проходила в Астане 30 апреля. 17-м обладателем мировой короны стал 30-летний Лижэнь.
Для 32-летнего Яна Непомнящего это была вторая попытка завоевать титул чемпиона мира. Он играл белыми и проиграл в четвертой партии тай-брейка. Три первые партии завершились вничью.
Итоговый счет — 2,5-1,5.
Лижэнь получит 55% призового фонда матча, который составляет 2 млн евро. Российском шахматисту полагается 45%.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал матч за титул чемпиона мира по шахматам между Лижэнем и Непомнящим.
«Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — сказал Песков.