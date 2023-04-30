Николаев, Украина, 1 мая, 2023, 02:27 — ИА Регнум. В украинском Николаеве депутат горсовета Александр Береза во время онлайн-заседания опозорился перед коллегами, решив поковырять в носу. Запись с мероприяти опубликована на официальном YouTube-канале местного заксобрания.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

В начале заседания депутат Александр Сенкевич поприветствовал коллег, а затем попросил всех включить камеры. Береза подключился с включенной камерой, но с неработающим микрофоном.

На видео попали кадры, как депутат с кем-то беседует, морщится, трёт лоб ладонью, а затем и вовсе решил поковырять в носу на всеобщее обозрение.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из дистанционных заседаний парламента Эстонии по обсуждению темы климатических преобразований страны депутат от оппозиционной партии Isamaa Тармо Круузимяэ не успел покинуть кровать и убрать электронную сигарету из кадра, когда ему предложили задать свой вопрос экспертам, участвовавшим в обсуждении. На заднем фоне у депутата в этот момент играла музыка.