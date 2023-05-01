В Москве оперативно задержан подозреваемый в убийстве мужчины, которого нашли завёрнутым в ковёр

Москва, , 02:15 — REGNUM Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого было найдено завёрнутым в ковер на северо-западе Москвы. Мужчину установили менее чем за три часа после обнаружения трупа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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Оперативники на улице Живописной задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений мужчине, который впоследствии скончался. Информация об обнаружении тела в квартире одного из домов на улице Маршала Жукова поступила в полицию в 20:15 мск 30 апреля.

Отмечается, что труп был завернут в ковёр, подозреваемый собирался избавиться от него.

Возбуждено уголовное дело.

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