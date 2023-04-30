Минск, 1 мая, 2023, 02:02 — ИА Регнум. В течение полутора лет в Белоруссии определятся с площадкой для ядерных отходов, сообщила 30 апреля в интервью телеканалу СТВ начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) МЧС Белоруссии Ольга Луговская.

Belaes.by Белорусская АЭС

Она сказала, что сначала будут проводиться общественные слушания. В качестве потенциальных мест Луговская назвала территорию возле Белорусской атомной станции, зоны радиоактивного загрязнения, включая Полесский заповедник.

Луговская напомнила об утверждённой правительством республики в феврале 2023 года стратегии обращения с радиоактивными отходами, согласно которой в течение 10 лет с момента начала эксплуатации Белорусской АЭС должно появиться такое хранилище.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин допустил появление в республике стратегического ядерного оружия, если Запад продолжит использовать агрессивную риторику. В Белоруссии идёт подготовка существующих площадок для его возможного размещения.