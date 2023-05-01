СМИ: сотрудницу похоронного бюро в США судят за интернет-торговлю человеческими останками

Вашингтон, , 01:58 — REGNUM В США, в штате Арканзас, идёт судебный процесс над одной из работниц похоронного бюро. 36-летнюю женщину обвиняют в продаже 20 коробок с фрагментами человеческих тел. О ходе заседаний сообщают местные СМИ.

Суд Freesmi.by

Отмечается, что обвиняемая Кэнденс Скотт отказалась признаться в 12 предъявленных ей эпизодах, в том числе в «транспортировке похищенной собственности».

По версии следствия, у неё был единственный покупатель, которому она в общей сложности за 11 тыс. долларов продала «эмбрионы, мозги, сердца, легкие, гениталии, крупные фрагменты кожи и другие части человеческих тел».

Останки для кремации в похоронное бюро поступали из мединститута, где тела использовались для обучения студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, девять тайных захоронений, в которых были найдены 68 мешков с человеческими останками, обнаружены представителями властей в Мексике.