Украинский омбудсмен Лубинец рекомендовал жителям новых территорий получить российский паспорт

Киев, , 01:43 — REGNUM На подконтрольных РФ территориях украинцам не следует отказываться от российского гражданства, рекомендовал уполномоченный Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец.

Российский паспорт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, всё же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — сказал он.

Омбудсмен также пояснил, что власти разрабатывают законопроект, позволяющий в дальнейшем украинцам отказаться от паспорта России.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент РФ Владимир Путин подписал новый базовый закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ предусматривает упрощение получения российского гражданства, а также вводит механизм прекращения гражданства за терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также лицо может быть лишено гражданства по своему желанию.