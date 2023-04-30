Киев, 1 мая, 2023, 01:43 — ИА Регнум. На подконтрольных РФ территориях украинцам не следует отказываться от российского гражданства, рекомендовал уполномоченный Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российский паспорт

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, всё же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — сказал он.

Омбудсмен также пояснил, что власти разрабатывают законопроект, позволяющий в дальнейшем украинцам отказаться от паспорта России.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент РФ Владимир Путин подписал новый базовый закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ предусматривает упрощение получения российского гражданства, а также вводит механизм прекращения гражданства за терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также лицо может быть лишено гражданства по своему желанию.